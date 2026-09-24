Tην «άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, χωρίς να προσμετράται το σχετικό κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς, λόγω της εκτεταμένης παγκόσμιας κρίσης στον τομέα των καυσίμων», ζητά με ερώτησή του προς τους επιτρόπους Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις και Σεράφιν Πιορτ, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα σημαντική επιβάρυνση του κόστους ζωής, λόγω της παρατεταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ», επισημαίνει ο κ. Αυτιάς και αμέσως προσθέτει:

«Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και πυροδοτούν ένα νέο κύμα ακρίβειας πανευρωπαϊκά. Σύμφωνα με τη Eurostat τον Αύγουστο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ευρωζώνη η ενέργεια συνέβαλε κατά 1,29 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επείγει η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, η άμεση ενεργοποίηση της ειδικής ρήτρας για το ρεύμα και τα καύσιμα και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ».

Με βάση αυτά τα δεδομένα ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν «θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ», εάν «θα εξετάσει τη δυνατότητα κοινής ευρωπαϊκής δράσης σε ρεύμα και καύσιμα» και αν «θα εξαιρέσει αυτές τις δαπάνες από τους κρατικούς προϋπολογισμούς».