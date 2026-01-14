Στην Οικονομική Επιτροπή, θα τρέξουν 11 κομβικές παρεμβάσεις για εθνικά θέματα, σύνορα, καθημερινότητα, υποδομές, αυτοδιοίκηση, μεταναστευτικό, στεγαστικό και δημογραφικό.

Διεκδικούμε για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατόν για την Ελλάδα.

Τα 11 κομβικά σημεία αφορούν: