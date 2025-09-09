Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζήτησε τον ισόβιο αποκλεισμό της Τουρκίας από τα εξοπλιστικά, ακόμη και στην περίπτωση που θα επιχειρήσει είσοδο μέσω ιδιωτικής ευρωπαϊκής εταιρείας, την οποία έχει εξαγοράσει, καθώς δεν έχει πάρει πίσω την απειλή πολέμου.

Ζήτησε επίσης τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού που να εποπτεύει κάθε τρίτη χώρα, η οποία ενώ απειλεί κράτος μέλος της ΕΕ, επιχειρεί να μπει στη χρηματοδότηση από την πίσω πόρτα!

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Γ. Αυτιά έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς, ενός τεράστιου θέματος.

Ενώ η Τουρκία αποκλείστηκε από τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ό,τι αφορά την άμυνα, σύμφωνα με επίσημη δήλωση του κυρίου Επιτρόπου Αμύνης, επιχειρεί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, να μπει έμμεσα σ ’αυτά τα προγράμματα με εξαγορά ευρωπαϊκής εταιρείας και αυτή η χώρα, η Τουρκία, απειλεί την πατρίδα μου την Ελλάδα.

Ζητά το μισό Αιγαίο, ζητά τα νησιά του Αιγαίου και απέναντι από τα νησιά έχει το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει τώρα να φτιάξουμε έναν μηχανισμό για να αποκλειστεί ισοβίως η Τουρκία όσο απειλεί με πόλεμο την πατρίδα μου την Ελλάδα και σας το λέω ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είναι άδικο με λεφτά των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων να οπλίζουμε το χέρι της Τουρκίας κατά της Ελλάδος.

Σας ευχαριστώ θερμά.

Στον κάτωθι σύνδεσμο ακολουθεί βίντεο της ομιλίας