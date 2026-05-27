«Το δεξί φλας δεν θα αργήσει, δηλαδή όταν θεωρηθεί πως ο αριστερός χώρος έχει αξιοποιηθεί πολιτικά, τότε θα υπάρξει στροφή προς πιο κεντρώα ή δεξιά ακροατήρια».

Με αυτόν τον τρόπο σχολίασε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, την ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γ. Σακελλαρίδης μιλώντας σήμερα το πρωί στο Action24 και στους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη, δεν άφησε ασχολίαστο ούτε το όνομα του νέου κόμματος ΕΛ.Α.Σ.: «Άλλος κόσμος μπορεί να το βλέπει με ένα “λ”, με παραπομπή στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό, ενώ άλλος κόσμος μπορεί να το ακούει με δύο “λ”. Με αυτόν τον τρόπο και το ίδιο το όνομα επιχειρεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια», σημείωσε.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς και το ενδεχόμενο αποχώρησης της πλειοψηφίας των βουλευτών, ο κ. Σακελλαρίδης απηύθυνε κάλεσμα, ακόμη και τώρα, να μη γίνει η αποχώρηση.

Είπε ότι «από τη στιγμή όμως που, όπως φαίνεται, έχουν ληφθεί αποφάσεις, τόνισε ότι αυτές πρέπει να γίνουν γρήγορα καθαρές». Επισήμανε ότι δεν είναι καλό ούτε για το κόμμα που θα συνεχίσει, ούτε για τους ίδιους όσους έχουν αποφασίσει διαφορετική πορεία, να παρατείνεται η εκκρεμότητα και να γίνεται η Νέα Αριστερά μέρος της παραπολιτικής.

«Γι’ αυτό, εάν έχουν ληφθεί αποφάσεις, πρέπει να ανακοινωθούν και να υποστηριχθούν καθαρά. Διαφορετικά, όπως είπε, πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουν ώστε η Νέα Αριστερά να προχωρήσει. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει», τόνισε χαρακτηριστικά.