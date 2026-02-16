Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, επιβεβαιώνεται ότι θα συμμετάσχει και η ελληνική πλευρά, ως παρατηρητής, στη συνάντηση της Πέμπτης, 19 Φεβρουαρίου, μαζί με την Ιταλία και τη Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνες τις μέρες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρίσκεται στην Ινδία, ως προσκεκλημένος του Μόντι σε συνέδριο που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη.