Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού στην Αθήνα για την επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Οι διοργανωτές ετοίμασαν μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο, όπου παρουσιάστηκαν οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος, που συμπίπτουν και με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού για τα «γενέθλια» του κόμματος:

Ωστόσο, στα φετινά «γενέθλια» του κόμματος είχαμε και ηχηρές απουσίες. Έλειπαν οι πρώην πρωθυπουργοί Κωνσταντίνος Καραμανλής και Αντώνης Σαμάρας, αλλά και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Υπήρξε επίσημη επικοινωνία με το γραφείο του κ. Καραμανλή εκ μέρους της κυβέρνησης, ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός δεν έδωσε το παρών στη σημερινή εκδήλωση. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης δεν παρευρέθηκε, καθώς υπάρχει προγραμματισμένη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Η ΝΔ είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας»

«Να θυμηθούμε σήμερα σε αυτή την πολύ όμορφη γιορτή, τη δική σας προσωπική διαδρομή και τι σας συνδέει εσάς με τη ΝΔ. Εσείς είστε η ΝΔ, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52α γενέθλια της ΝΔ.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως τέσσερις φορές η ΝΔ έχει κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον ίδιο.

«Και θα το καταφέρουμε ξανά», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ΟΝΝΕΔ από το 1987 είχε προτείνει την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων. «Πώς μπορέσαμε να ανανεωνόμαστε διαρκώς. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της ΝΔ και αυτή θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ενόψει της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, η ΝΔ είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας. «Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις εκλογές να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε και ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε μέλλον που θα κάνει τη χώρα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, θα έχουμε μπροστά μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως «αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν» και πως «δεν θα γυρίσουμε πίσω». «Όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικά μας βιώματα συνδέονται με τις αξίες και τις αρχές μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Έχουμε κάθε λόγο, παρά τους δύσκολους καιρούς, να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Θα το ξανακάνουμε το 2027», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του.

Εικόνες από την επέτειο των 52 χρόνων του κόμματος:

Το βίντεο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης

Με ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΝΔ αναφέρεται στην επέτειο 52 χρόνων από την ίδρυσή της. Στο σύντομο βίντεο παρουσιάζει τους προέδρους του κόμματος σε σκηνές από ομιλίες τους, με κεντρικό σύνθημα στη δημοσίευση: «52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε».

Σε όλο τον χώρο υπήρχαν οθόνες στις οποίες προβλήθηκαν σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Σε άλλες οθόνες προβλήθηκε έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι, πέραν των ιστορικών φωτογραφιών, εκτέθηκαν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος.

Δεκάδες υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ:

Σκοπός του φρέσκου και πρωτότυπου φετινού εορτασμού, ήταν να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μια βιωματική εμπειρία.