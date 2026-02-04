Απάντηση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η οποία το βράδυ της Δευτέρας (2/2) εξεπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του. Μάλιστα δε δίστασε να τον χαρακτηρίσει «κότα» λόγω του γεγονότος ότι δεν της έχει υποβάλλει ακόμη μήνυση αλλά μένει στα λόγια. Στην πορεία πήρε πίσω αυτόν τον χαρακτηρισμό όμως καίρια και άμεση ήταν η αντίδραση του κ.Γεωργιάδη.

«Θα καταθέσω μήνυση εναντίον της»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τελικά δεν έμεινε στα λόγια και προχώρησε σε κατά μέτωπο επίθεση με αιχμηρά σχόλια και έκδηλη αγανάκτηση, εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου ενώ δήλωσε κατηγορηματικά πως θα καταθέσει μήνυση εναντίον της, λόγω των ανυπόστατων όπως υποστηρίζει ο ίδιος κατηγοριών εναντίον του, σχετικά με το δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα, ότι «ξέπλυνε» την ιδιοκτησία από κάθε κατηγορία.

Ο υπουργός υγείας αναφερόμενος αρχικά στη γενικότερη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και στο χαρακτήρα της, με έναν ιδιαίτερο τρόπο υπογραμμίζει ότι διέπεται από άκρατο αυταρχισμό, αμετροέπεια και υπέρμετρη διάθεση να έχει περισσότερη εξουσία στα χέρια της.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ακόλουθη δήλωσή του:

«Δεν έχετε καταλάβει γιατί πρόσωπο μιλάμε. Αν πάρει εξουσία στα χέρια της, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου. Κοιμάται και ονειρεύεται πώς θα βάλει φυλακή 11 εκατ. Έλληνες, ονειρεύεται στρατόπεδα, ήθελε να γίνει εισαγγελέας» είπε στο Action24 ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέστησε απόλυτα σαφές, ότι θα υποβάλλει εναντίον της μήνυση όχι μόνο για τους χαρακτηρισμούς που του έχει προσδώσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως για παράδειγμα «τιποτένιος», αλλά κυρίως για την τοποθέτηση της ότι ο κ.Γεωργιάδης τη χρονική περίοδο της θητείας του ως υπουργός Ανάπτυξης δε διεξήγαγε κανέναν έλεγχο στο εργοστάσιο Βιολάντα ενώ λόγω της γνωριμίας του με τον ιδιοκτήτη τον «ξέπλυνε» και τον απάλλαξε επί της ουσίας των ευθυνών του.

«Θα της κάνω μήνυση και πολύ την έχω αφήσει, είναι χυδαίο τοξικό πλάσμα» σημειώνοντας ότι «η γυναίκα που πούλησε στον λαό το λαθρεμπόριο, το ξυλόλιο, που πήγε με τον Ρούτσι και με έλεγε τιποτένιο, αυτή μου έκανε μήνυση. Θα με λέει έτσι και εγώ θα της λέω «ευχαριστώ κυρία μου»;»

Εξηγώντας ξανά γιατί προχωρά σε μήνυση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε: «έκανε κάτι άλλο που είναι μηνύσιμο. Έχει γίνει το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα και εγώ είπα στην πρώτη δήλωσή μου ότι το είχα επισκεφθεί ως υπουργός Ανάπτυξης και ότι προφανώς έχει πάει κάτι πολύ στραβά. Τότε ξεκινάει ένα γαϊτανάκι ότι ξεπλένω την ιδιοκτησία ενώ δεν έχω κάνει έλεγχο στο εργοστάσιο και δεν γνωρίζω τον ιδιοκτήτη.

Χθες, λοιπόν, είπε ότι μετά δόλου ο Γεωργιάδης πάει να συγκαλύψει τη Βιολάντα γιατί έχει συμφέρον. Πάει δηλαδή να στήσει καινούργια ιστορία Τέμπη, καινούργια ιστορία ξυλόλιο πάνω στους νεκρούς της Βιολάντα για να πουλήσει κλάψα και πένθος και να διχάσει την κοινωνία».

Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτήθηκε για το αν τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας εμπνέουν ανησυχία, ο ίδιος υπογράμμισε πως αν κάποιος αντιμετωπίζει με χιουμοριστική διάθεση το 13-14% που φαίνεται να αγγίζει το κόμμα της κ, Κωνσταντοπούλου, τότε αυτό είναι ανησυχητικό ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο.

Επίσης επανήλθε εκ νέου σε θέματα συμπεριφοράς της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει ανθρώπους του Κοινοβουλίου και όχι μόνο ισχυριζόμενος ότι και υπάλληλοι του Κοινοβουλίου την αποκαλούσαν τέρας, καθώς ήταν αδύνατο να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν μαζί της.

Στην ερώτηση, τέλος, αν ανησυχεί για τα ποσοστά της Πλεύσης της Ελευθερίας στις δημοσκοπήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως «αν κάποιος που ζει στην κοινωνία βλέπει ως χιούμορ το 13%-14% και λέει ότι θα ψηφίσει Κωνσταντοπούλου για να κυβερνήσει, είναι ανησυχητικό για την κοινωνία. Όταν την ξήλωσε ο Τσίπρας, στη Βουλή χόρευαν οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου γιατί έφυγε το τέρας, έτσι μας έλεγαν. Έχω ζήσει σκηνή στην τράπεζα της Βουλής με υψηλόβαθμο στέλεχος την ημέρα που έχει προκηρύξει εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 και μου λέει σε κατάσταση υστερίας “θα φύγει το τέρας;”»

«Αυτός που λέει στις δημοσκοπήσεις ότι θέλει να ψηφίσει Κωνσταντοπούλου πρέπει να πάει σε παπά να εξομολογηθεί» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια στο γαϊτανάκι των δηλώσεων μεταξύ των δυο πολιτικών, με πολλούς να αναμένουν πολύ σύντομα σφοδρή αντίδραση από την πλευρά της κ.Κωνσταντοπούλου.

Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας, που υποβαθμίζουν το κοινοβουλευτικό έργο στο σύνολό του αλλά και το έργο κάποιων πολιτικών προσώπων, όταν εντός των «τειχών» της Βουλής αντί να γίνονται ουσιαστικές ομιλίες για φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν τον κόσμο, συχνά πυκνά γίνονται μάρτυρες προσωπικών αντιπαραθέσεων, οι οποίες αρκετές φορές ξεπερνούν τα όρια του κοινοβουλευτικού ήθους και όχι μόνο.