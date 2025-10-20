«Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει η κυβέρνηση με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Το ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και των διαμαρτυριών στο σημείο, σχολίασε το πρωί της Δευτέρας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24.

Όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει η κυβέρνηση, μετά κι από το χθεσινό βάψιμο της πλατείας με τα ονόματα των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, δήλωσε: «Το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον».

«Δεν ξέρω κανένα κράτος που κάποια μερίδα ανθρώπων ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο, για να παραμείνει το μνημείο αυτό που είναι πρέπει να το σεβόμαστε. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθους έχουν όλα τα κράτη. Υπάρχει μια ανθρώπινη κοινωνία που δεν πενθεί για κάτι; Έχετε δει πουθενά ένα μνημείο που είναι για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι;», διερωτήθηκε ο υπουργός.

Ενώ πρόσθεσε ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, έχει μία ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Εάν αύριο όποιος έχει μια διαμαρτυρία πηγαίνει να γράφει εκεί, έχει τελειώσει ως μνημείο, δεν θα το έχουμε πια. Το μνημείο για να παραμένει αυτό που είναι πρέπει να σεβαστούμε όλοι την ιερότητα και τον συμβολισμό του».