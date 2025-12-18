Ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εξώδικο προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να ανακαλέσει και να απολογηθεί η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την αναφορά που έκανε κατά τη διάρκεια της χθεσινής Συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να διερωτήθηκε «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει δημόσια συγγνώμη από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή εις βάρος της, ο κ. Γεωργιάδης.

Από την άλλη πλευρά, η κα. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αναφερόταν στον Νίκο Γεωργιάδη.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για συνειδητή και κακόβουλη κατηγορία σε βάρος του.

Δείτε το βίντεο με την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί, και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».