Η άγρια κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη καλά κρατεί. Μετά την ανάρτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, στα σόσιαλ μίντια, ενός μηνύματος με το οποίο ζήτησε την παραίτηση είτε του υπουργού Υγείας είτε του Μ. Χρυσοχοΐδη, κάνοντας λόγο για παρακράτος, επειδή αστυνομικός ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που του υπέβαλε, ο Υπουργός Υγείας πέρασε στην αντεπίθεση, με δική του ανάρτηση, στην οποία ανέφερε τα ακόλουθα:

«Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοί του, γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre, στο Αστυνομικό Τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης»…

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης σε τηλεοπτικό σταθμό αναφέρθηκε στη σημερινή κόντρα στη Βουλή, τονίζοντας ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε ξανά την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι καθήκον μου να το αντιμετωπίσω και για αυτό θα καταθέσω μήνυση», ενώ για το επίμαχο περιστατικό που αφορά την ενημέρωση που δέχθηκε από τον αστυνομικό ανέφερε:

«Ένας αστυνομικός που άκουσε για την μήνυση, γιατί έγινε σούσουρο μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου, “υπουργέ να σου πω να γελάσεις”. Τον πήρα τηλέφωνο του λέω “τι έγινε” και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία. Μπήκε με μία ρόμπα μέσα, έτσι μου την περιέγραψαν, από τον ύπνο. Μπήκε μέσα στις 12 παρά 9 λεπτά το βράδυ με μία ρόμπα για να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά» τόνισε σχετικά με την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

