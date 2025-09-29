Το υψηλό πόθεν έσχες του πλουσιότερου βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Παύλου Σαράκη, σχολίασε, μέσω ανάρτησής του, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πόθεν έσχες του, ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης από 179.000 ευρώ που είχε δηλώσει το 2023, την επόμενη χρονιά δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μία «εκτόξευση» των εισοδημάτων του.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την αμοιβή που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ, ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Η ανάρτηση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης:

«Η αποκάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που έλαβε για την υπόθεση Novartis ο δικηγόρος ορισμένων εκ των εκεί μαρτύρων κ. Σαράκης, αποδεικνύει και το αρχικό κίνητρο αυτών. Η ξεδιαντροπιά τους είναι ότι άλλα είπαν εκεί, για τους γιατρούς και τον τρόπο επηρεασμού της φαρμακευτικής πολιτικής εκεί, και άλλα εδώ, που εδώ «ξαφνικά» θυμήθηκαν τους Υπουργούς, ώστε να τα έχουν καλά με την τότε Κυβέρνηση. Φυσικά μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους, ακολουθούν οι αγωγές μας προς αυτούς τους «ήρωες» της Δημοκρατίας, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι κανέναν ηρωισμό δεν είχαν στο μυαλό τους αλλά μόνον τα λεφτά».