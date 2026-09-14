Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο χώρος στον οποίο είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, διέθετε άδεια λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η χρήση του όρου «clinic» αφορούσε αποκλειστικά την ονομασία και τη διαφημιστική προβολή του χώρου, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο στην πραγματικότητα για ένα απλό παθολογικό ιατρείο.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν προβλέπονταν από την άδεια λειτουργίας του. Όπως ανέφερε, αυτό συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας και, παράλληλα, παραπλάνηση των ασθενών.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση ιδιαίτερα σοβαρή ιατρική διαδικασία, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και η καρδιακή ανακοπή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διενέργεια πλασμαφαίρεσης για σκοπούς μακροζωίας σε έναν απλό ιατρικό χώρο, δεν επιτρέπεται.

Νέοι κανόνες για τις υπηρεσίες longevity

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε παράλληλα την κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μακροβιότητας (longevity), καθώς και τη δημιουργία εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την άδεια λειτουργίας κάθε ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε αυτό.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, όπως ανέφερε, προβλέπεται η τοποθέτηση QR code σε κάθε ιατρείο. Με τη χρήση του κινητού τους τηλεφώνου, οι πολίτες θα μπορούν να το σκανάρουν και να πληροφορούνται ποια είναι η άδεια του εκάστοτε χώρου, καθώς και ποιες υπηρεσίες επιτρέπεται νόμιμα να παρέχει.

Παράλληλα, ο υπουργός τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης των διαδικτυακών διαφημίσεων για υπηρεσίες αυτού του είδους, τονίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που θα περιληφθεί στο νέο πλαίσιο.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί προς συζήτηση στους ιατρικούς φορείς. Πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση είχε υποβάλει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, ανάλογο αίτημα είχαν διατυπώσει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, πριν από το περιστατικό, που συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Τρεις έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Αναφερόμενος στους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο, ο υπουργός σημείωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε προχωρήσει σε τρεις ελέγχους και όχι σε έναν.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να μην είχε εντοπιστεί ο σχετικός εξοπλισμός κατά τις αυτοψίες, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι ακόμη και σε έναν έλεγχο, μπορεί να υπάρξει περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς που δεν θα εντοπιστεί.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Τόνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου αποτελεί πλέον αρμοδιότητα των ιατροδικαστικών και δικαστικών Αρχών.

Διεπιστημονική επιτροπή για το νέο πλαίσιο

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν επαφές με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη συγκρότηση Διεπιστημονικής Επιτροπής.

Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση ενός οργανωμένου και σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες longevity.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε, πάντως, ότι θα πρέπει να διαχωριστούν οι επιστημονικά οργανωμένες υπηρεσίες μακροβιότητας, οι οποίες λειτουργούν βάσει κανόνων και συγκεκριμένων προδιαγραφών, από πρακτικές που εφαρμόζονται χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και θεσμικό πλαίσιο.