Νεότερες πληροφορίες για την υγεία των τριών φιλάθλων που ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από το σημείο του τροχαίου στη Ρουμανία μετέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως και οι τρεις «έχουν συνείδηση και μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα».

«Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί, ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί» όπως ενημέρωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχουμε άριστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε» συμπλήρωσε.

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Αλεξάντρου Ρογκομπέτε και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ραέντ Αραφάτ» όπως ενημέρωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξέφρασε επίσης «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα».