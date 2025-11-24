Έντονα επικριτικός ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Ο Υπουργός Υγείας μιλώντας στο ΣΚΑΪ αρχικά σχολίασε: «Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Θέλει να κάνει καινούρια πολιτική προσπάθεια. Μάλιστα. Και ο σκοπός είναι να ξεκινήσει με μια απίστευτη κλωτσοπατινάδα με όλους τους πρώην συνεργάτες του; Έχει πει αυτά που έχει πει για τον Λαφαζάνη, ασκεί κριτική στον Βαρουφάκη, την πέφτει στον Πολάκη, μιλάει για την Αχτσιόγλου, την πέφτει στην Κωνσταντοπούλου. Όλοι δεν θα πουν κάτι εναντίον του αύριο μεθαύριο;

Εάν ένας πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ο υπουργός Ενέργειας που έβαλα ήταν εκτός πραγματικότητας, μίλαγε στον Μεντβέντεφ, ήταν σαν δούλος και νόμιζε ότι έχουμε κουμμουνισμό. Ο υπουργός Οικονομικών που έβαλα ήταν σελέμπριτι και δεν ήξερε τι του γινόταν. Η πρόεδρος της Βουλής που έβαλα ήταν μια μουρλή. Εάν αυτά λέει κα έκλεινε τούτων λεχθέντων, δεν κάνω για πρωθυπουργός, πάω να μονάσω σε ένα μοναστήρι, θα είχε νόημα. Θα έλεγες ο άνθρωπος κάνει αυτοκριτική. Αν όμως λέει αυτά, πως όλοι όσοι επέλεξε είναι άχρηστοι και θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα ¾ όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;»

Δείτε στο βίντεο τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για το βιβλίο του Πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε λέγοντας: «Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικά είναι πως όλοι αυτοί τους οποίους υβρίζει ή κατηγορεί, προφανώς δεν μπορούνε να πάνε μαζί του στο νέο κόμμα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και όταν ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ένα κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα θα μείνει. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Γιατί όλοι αυτοί που δεν θα μπορούν να πάνε στον Τσίπρα, κάτι θα κάνουν. Και αυτοί που θα μείνουν, κάτι θα τσιμπήσουν όμως. Και επειδή αυτοί θα του έχουν και μίσος, θα μπουν σε μια διαδικασία εμφυλίου μεγάλου. Κοινώς όλοι για τον Μητσοτάκη δουλεύουν. Μια χαρά είναι».