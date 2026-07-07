Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δριμεία και πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (06/07) στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησε βαρύτατους χαρακτηρισμούς, προκαλώντας πολιτικό σεισμό.

Η δημόσια καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη για τους Ποινικούς Κώδικες

Ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό, συνδέοντας την κατηγορία με την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων το 2019, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές.

«Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου, τις πήγε στις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η διάλυση της Βουλής, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να μετατραπεί το κακούργημα της ενεργούς δωροδοκίας σε πλημμέλημα. Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν διαθέτει απτά στοιχεία, ο υπουργός επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοvartis, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους, ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται»

«Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας πει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημμέλημα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Το Σούνιο, η σκευωρία της Novartis και τα «μαύρα λεφτά» στον ΣΥΡΙΖΑ

Η κόντρα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο κ. Γεωργιάδης επανέφερε στο προσκήνιο τόσο την υπόθεση της Novartis όσο και τη διαμονή του κ. Τσίπρα στο Σούνιο.

«Πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο και το ενοίκιο των 500 ευρώ. Ο βρομερότερος των βρομερών που πήγε να μας κλείσει φυλακή θα πει ότι είναι ο πιο έντιμος, που ξεπουλάει τους συντρόφους του». ανέφερε σε έντονο ύφος.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε ως επιχείρημα και τις πρόσφατες αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη: «Έχει βγει ο Κασσελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ. Του έκανε μήνυση ο Τσίπρας; Όχι. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση του κάνεις μήνυση, έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι».

«Αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος»

Εκτός από το μέτωπο με την Αριστερά, ο Άδωνις Γεωργιάδης πήρε σαφείς αποστάσεις και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για τη στάση του το τελευταίο διάστημα.

Όπως εκτίμησε ο υπουργός, ο κ. Σαμαράς «έχει ανεβάσει πίστα και έχει ξεκινήσει μια ακατανόητη επίθεση στη ΝΔ».

Προχώρησε μάλιστα στην εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται σε τροχιά ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα: «Μου προκαλεί μεγάλη λύπη η συνειδητοποίηση ότι θα κάνει κόμμα. Αν αυτό συμβεί, θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος, θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο και αυτό δεν είναι δική μας επιλογή. Εμείς τη ΝΔ την αγαπάμε», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.