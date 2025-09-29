Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε σημερινή του (29/9) ραδιοφωνική συνέντευξη, δήλωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού «ασκεί την αντιπολίτευση από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της», σχολιάζοντας έναν ενδεχόμενο κομματικό σχηματισμό από την κ. Καρυστιανού. Όπως είπε, «κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα είτε να δημιουργήσει κόμμα είτε να συμμετάσχει σε ένα κόμμα. Αν το θέλει η κ. Καρυστιανού, να το κάνει».

Ανέφερε ότι σέβεται τον χαμό του παιδιού της και «δεν της απάντησε ποτέ» στα «φοβερά πράγματα» που λέει για εκείνον. Παρόλα αυτά ανέφερε: «Η κ. Καρυστιανού σήμερα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, αλλά την ασκεί από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη. Δεν μπορεί κανένας από εμάς να απαντήσει σε αυτά που λέει η κ. Καρυστιανού. Η κ. Καρυστιανού εναντίον μου λέει φοβερά πράγματα, εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ γιατί σέβομαι ότι είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της. Αν αύριο είναι πολιτική μας αντίπαλος δεν θα έχει την ίδια ασυλία και αντιμετώπιση, θα είναι μια πολιτική μας αντίπαλος. Άρα είναι κάτι που πρέπει η ίδια να το αποφασίσει, δεν θα της το πω εγώ».

Μιλώντας για τα ενδεχόμενα σχηματισμού νέων κομμάτων, πρόσθεσε: «Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να μετριούνται ότι ίσως να κάνουν κόμμα και να παίρνουν κάτι φοβερά ποσοστά, οι περισσότεροι δεν τόλμησαν να το κάνουν. Όσοι τόλμησαν, τα ποσοστά που πήραν ήταν υποκλάσματα της αρχικής εκτίμησης. Και το ενδεχόμενο κόμμα της κ. Καρυστιανού ή το να συμμετέχει και το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Τσίπρα ανήκουν στη σφαίρα της Κεντροαριστεράς. Όλα αυτά τα κόμματα αν δημιουργηθούν απλώς θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο μπάχαλο σε έναν ήδη εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό χώρο. Αν γίνει ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού, ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος δεν θα ήταν η ΝΔ, θα ήταν η Ζ. Κωνσταντοπούλου, θα έχουν το ίδιο ακροατήριο».