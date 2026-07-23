Νέο κύκλοπολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπολύοντας βαρύτατες κατηγορίες κατά του πρώην βουλευτή Μάριου Σαλμά σχετικά με τον ρόλο του στην πολύκροτη υπόθεση Novartis.

Πιο συγκεκριμένα απαντώντας στις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Σαλμά, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο πρώην βουλευτής υπήρξε ο βασικός πρωταγωνιστής που πυροδότησε τη δικαστική διερεύνηση το 2016, επιδιώκοντας παράλληλα προσωπικό οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Γεωργιάδη, ο Μάριος Σαλμάς προσπάθησε να ενταχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα στις αμερικανικές αρχές μαζί με άλλους εμπλεκόμενους, στοχεύοντας σε αμοιβή εκατομμυρίων δολαρίων, αίτημα που ωστόσο απορρίφθηκε λόγω αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του.

Ο Υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε μάλιατα στην πλατφόρμα X σχετικά έγγραφα από τις αμερικανικές αρχές, στα οποία ο κ. Σαλμάς εμφανίζεται ως πληροφοριοδότης. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε τη στάση του πρώην βουλευτή με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως λίγο πριν την αποχώρησή της από την εξουσία, η τότε κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε σε ευνοϊκή ρύθμιση μέσω του ΕΟΠΥΥ, διαγράφοντας οφειλή του κ. Σαλμά που αγγίζει τα 176.677 ευρώ.

Αναλυτικά ο Αδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του επισημαίνει:

«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το @pasok του @androulakisnick»