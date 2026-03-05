Με δημόσια τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε συγχαρητήρια στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, με αφορμή ανάρτηση που πραγματοποίησε για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην ένταση με το Ιράν και την αποστολή φρεγατών και μαχητικών F-16 για την υπεράσπιση της Κύπρου.

Ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε θετικός απέναντι στη θέση που διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ ταυτόχρονα άσκησε κριτική σε όσους όπως σημείωσε, υιοθετούν τη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στο ίδιο ζήτημα.

Σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε.

Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο).

Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ.

Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή την δραματική κατάσταση που βιώνουμε.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε.

Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή.

Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε».

Θυμίζουμε ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δήλωσε με ανάρτησή του στα socila media πως: «Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πώς θα διαχειριστεί τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ισπανία, αν και αποτελεί μέλος του «σκληρού πυρήνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική χώρα, την ίδια στιγμή πωλεί όπλα στην Τουρκία. Όπως ανέφερε, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και διατηρεί υπό κατοχή, όπως σημείωσε, το 37% της Κύπρου, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισπανία δεν συμμετέχει με δυνάμεις στην υπεράσπιση ευρωπαϊκού εδάφους, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία.»