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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συγχαίρει τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στη διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε νέα ανάρτησή του στο Χ που αφορά το περιστατικό. Συγκεκριμένα, έγραψε:
«Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της @ZoeKonstant και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν.
Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του.
Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο.»
Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της @ZoeKonstant και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν.
Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του.
Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο.
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026