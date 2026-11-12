Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συγχαίρει τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στη διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε νέα ανάρτησή του στο Χ που αφορά το περιστατικό. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της @ZoeKonstant και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν.

Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του.

Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο.»