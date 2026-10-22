Έλεγχος έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, μετά από το «κόκκινο» που χτύπησε στο εργαλείου ελέγχου του υπουργείου Υγείας, το Medwatch.

Πληροφορίες για το πόρισμα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), έδωσε το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είχε ισχυριστεί σε συνέντευξη της στον ANT1 πως «το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι νόμιμο και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί».

Ο Αδώνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μου είχε έρθει ένα χαρτί του ΙΣΘ που ρωτούσε το ΚΕΣΥ, το οποίο υπάγεται σε μένα, αν τα μηχανήματα της κυρίας Καρυστιανού επιτρέπονται και αν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να δει αν χρειάζεται να προχωρήσει ή όχι σε μέτρα. Το ΚΕΣΥ απάντησε ότι ο όρος κβαντική ιατρική δεν υφίσταται και είναι τσαρλατανισμός και όλα τα μηχανήματα του βιοσυντονισμού δεν έχουν διαπιστωμένη θεραπευτική δράση και αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας».

Ο υπουργός Υγείας προσέθεσε ότι «το τι απόφαση θα πάρει ο ΙΣΘ δεν το ξέρω. Η απόφαση του ΚΕΣΥ είναι ότι η διαφήμιση και η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας καθώς δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για τη θεραπευτική δράση τους» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Για να μην φωνάζει η κυρία Καρυστιανού ότι τη στοχοποιώ, δεν τη στοχοποιώ, εδώ ασκούμε μια τυπική δραστηριότητα», είπε, κλείνοντας ο Άδωνις Γεωργιάδης.