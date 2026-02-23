Τα πρόσφατα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το πρωί της περασμένης Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, σχολίασε σήμερα το πρωί (Καθαρά Δευτέρα 23/2) στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως έκανε ένα λάθος, καθώς δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού του νοσοκομείου.

Παράλληλα επισήμανε ότι δεν ζήτησε ο ίδιος τη σύλληψη του γιατρού, αλλά σύμφωνα πάντα με όσα δήλωσε, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Επισήμανε ακόμη στη διάρκεια της εκπομπής, ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο ενώ ανέφερε επίσης ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ, επειδή θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνουν επεισόδια.

Προανήγγειλε πάντως ότι θα επισκεφθεί εκ νέου το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας τις επόμενες ημέρες.

Τι είπε για τα φάρμακα υψηλού κόστους

Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να παραδώσει στον διάδοχό του το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, για αυτό, όπως είπε, το υπουργείο θέλει να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι για δύο κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μάιο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα μείνουν μόνο τα φάρμακα που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. «Το 80% των ασθενών θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε μέσω αποστολής στον τόπου που έχει δηλώσει, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς», όπως είπε.