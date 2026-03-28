Την άμεση «απελευθέρωση» των ελληνικών πλοίων που παραμένουν αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο ζήτησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε επικοινωνία που είχε την Παρασκευή (27/3) με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία επικεντρώθηκε στις τρέχουσες διπλωματικές εξελίξεις, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εχθρική χώρα για το Ιράν και δεν νοείται κάτι τέτοιο.

Υπογράμμισε επίσης την έντονη ανησυχία της Αθήνας για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των σκαφών, αξιώνοντας να επιτραπεί ο απόπλους τους από την περιοχή.

Εν συνεχεία, συζητήθηκαν οι διεργασίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα κατέχει θέση μη μόνιμου μέλους.

Ο Αμπάς Αραγτσί ανέπτυξε τις επίσημες θέσεις της Τεχεράνης σχετικά με την κρίση του πολέμου και ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ανάγκη για ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.