Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα, ενόψει και της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου.

📍New York | 22 September FM George Gerapetritis met with #Iran FM @araghchi on the sidelines of #UNGA81 In focus:recent #MiddleEast developments. 🇬🇷FM stressed the importance of dialogue &diplomacy, full respect for International Law, maritime security & freedom of navigation pic.twitter.com/htd1jIsuSJ — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 22, 2026

H δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:

“Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στο Ιράν.

Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε συνάντηση, η οποία έγινε μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, να έχω συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν και τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν.

Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να μην υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων.

Επίσης, είχαμε την ευκαιρία, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια. Συζήτησα με τον υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας, της Δομινικανής Δημοκρατίας, καθώς και άλλες συναντήσεις, οι οποίες σκοπό έχουν ακριβώς να αναδείξουν την πολύ μεγάλη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας, σε μια εποχή στην οποία οι κρίσεις μαίνονται στον κόσμο και καλούν για μια πιο ουσιαστική αντιμετώπιση των γεωπολιτικών φαινομένων μέσα από πολύ ενισχυμένη συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό συνομίλησα επιπλέον και με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κυρίως για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δομή, την οργάνωση, τη διαδικασία λήψης απόφασης στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διεθνής πολυμέρεια αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα. Δεν μπορεί το Διεθνές Δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ.

Η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση όλων αυτών και ιδίως της διεθνούς πολυμέρειας. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες”.