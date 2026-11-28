Διευκρινίσεις έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Υπενθυμίζουμε πως το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρει το όνομα του υπουργού εμμέσως πλην σαφώς, καθώς η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Αθανασίου Γεραπετρίτη και Συνεργατών», ενεπλάκη σε γνωμοδότηση επί της ουσίας -και με απευθείας ανάθεση- για τη νομιμότητα της ΤΕΧΑΝ, η οποία ήταν ήδη πελάτης του δικηγορικού γραφείου.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι βρίσκεται σε δικηγορική αναστολή από το 2019 και τονίζει ότι «οποιοσδήποτε υπαινιγμός δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις θα αντιμετωπιστεί καθ´ οιουδήποτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα».

Η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών

«Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοίνωση από κοινοβουλευτικό κόμμα, που αναφέρονται στο όνομά μου, σε υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, διευκρινίζω τα ακόλουθα.