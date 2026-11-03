Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και την ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες τουρκικές αντιδράσεις υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες πως σε ενδεχόμενη παρεμπόδιση της πόντισης καλωδίου από την Τουρκία, θα υπάρξει επιχειρησιακή παρέμβαση.

Ο υπουργός επίσης φέρεται να επανέλαβε την εκτίμηση πως η γειτονική χώρα δεν θα αντιδράσει σε ένα έργο που συνδέεται με γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή συνεδριάζει με πρωτοβουλία του κ. Γεραπετρίτη προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις και εξελίξεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.