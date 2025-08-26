«Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι βιώνουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις των 80 ετών του μεταπολεμικού κόσμου. Με ένοπλες συρράξεις, οι οποίες βρίσκονται έξω από τη γειτονιά μας, με μεγάλες κρίσεις, οι οποίες προσλαμβάνουν οικουμενικό χαρακτήρα» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την ομιλία του στην τελετή ορκωμοσίας της ΚΘ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας.

Ο κ.Γεραπετρίτης είπε ότι οι κρίσεις ξεπερνούν τα διπλωματικά στεγανά, και χαρακτηριστικά ανέφερε την κλιματική και την επισιτιστική κρίση, οι οποίες όπως είπε χτυπούν βαθιά το αίσθημα ανθρωπισμού.

«Η σχετική υποχώρηση της διεθνούς πολυμέρειας, οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι πλέον βρίσκονται και εκείνοι σε μια μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να υπηρετήσουν την αρχιτεκτονική ασφαλείας του κόσμου, όπως έχει χτιστεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καλούν σε μια διαφορετική προσέγγιση του κόσμου μας» προσέθεσε ο κ. Γεραπετρίτης και σημείωσε ότι σε αυτόν τον νέο κόσμο, η Ελλάδα έχει μεριμνήσει, έτσι ώστε να αυξάνει διαρκώς το διπλωματικό της αποτύπωμα στον κόσμο.

Είπε ότι η χώρα μας είναι ήδη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, «συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του νέου κόσμου» στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς» με συμμαχίες «οι οποίες έχουν κτιστεί, με εδραίες, σταθερές συμμαχίες σε όλο τον κόσμο, που μεγαλώνουν την εμβέλεια της χώρας μας και δημιουργούν ισχυρά διπλωματικά ερείσματα».

Ο υπΕξ κατέληξε τονίζοντας με έμφαση ότι η χώρα μας «σε δύσκολους καιρούς είναι όχι απλώς παρούσα, αλλά ολοένα και πιο ισχυρή».