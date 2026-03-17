«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντηση του με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογραμμίζοντας πως αποδοκιμάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων, αλλά αποτελούν και περιβαλλοντική καταστροφή.

Παράλληλα, στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Τέλος, έκλεισε λέγοντας ότι «τα γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ετών λειτούργησαν ως καταλύτης για την αναπροσαρμογή πολιτικών και την επιτάχυνση αποφάσεων, με στόχο μια στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη Ευρώπη».

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.

Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας.

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στην Μεσόγειο, θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη.

Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός».