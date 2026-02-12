«Είναι επιθυμία μας, η χώρα και το Υπουργείο Εξωτερικών να αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ, δύναμη, να είμαστε όχι απλώς ισχυροί στα διεθνή fora, αλλά να είμαστε ισχυροί και στις διμερείς μας σχέσεις», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στην κοπή της βασιλόπιτας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναφερόμενος στο 2025, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε πως ήταν χρονιά κατά την οποία το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας ενισχύθηκε σημαντικά. «Η Ελλάδα κατέγραψε για πρώτη φορά τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Χάρτη και τα θαλάσσια πάρκα σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου, ενώ κολοσσοί ήρθαν για συμφωνίες γεωτρήσεων», σημείωσε. Επιπλέον, τόνισε ότι οι στρατηγικές συμμαχίες με ΗΠΑ και Ισραήλ και η ένταξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, από 1η Ιανουαρίου 2025, ανέδειξαν τη χώρα σε ρυθμιστή της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Ο Υπουργός επισήμανε επίσης τη σημασία της ασφάλειας και της υπερηφάνειας των πολιτών για την πατρίδα τους και δεσμεύτηκε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του διπλωματικού αποτυπώματος θα συνεχιστεί. Ανέφερε πως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στην προσπάθεια του προσωπικού του Υπουργείου και της Προεδρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 2025 σημειώθηκε αύξηση του προϋπολογισμού, με σημαντικό μέρος των πόρων να προέρχεται από προξενικά τέλη, ενώ η διαχείριση και αξιοποίηση των κτηρίων στο εξωτερικό, πέρασε στο Υπουργείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης, όπως στο Ζάγκρεμπ, αλλά και σε εμβληματικά κτήρια που φέρουν την ελληνική σημαία, όπως η Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και το Προξενείο στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να έχει ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, όχι μόνο μέσω της διπλωματικής αποστολής, αλλά και μέσα από τα κτήρια που αντιπροσωπεύουν τη χώρα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της οικονομικής κατάστασης του προσωπικού. «Δόθηκαν 30 εκατομμύρια για την αύξηση των απολαβών των στελεχών, η πρώτη πραγματική αύξηση στο ειδικό μισθολόγιο μετά από 15 χρόνια», σημείωσε. Για πρώτη φορά καλύπτονται πλήρως τα δίδακτρα των παιδιών των διπλωματικών υπαλλήλων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ αυξήθηκαν τα επιδόματα εξωτερικού και κατοικίας, ενισχύοντας την ασφάλεια του προσωπικού, ώστε να εκπληρώνει το εθνικό του καθήκον.