Τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την ομιλία του στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο υπουργός ανέλυσε πέντε βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής, εστιάζοντας στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος, την αξιοποίηση της ήπιας ισχύος του ελληνισμού, τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και την ανάδειξη της χώρας σε πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Περιγράφοντας την πρόοδο των τελευταίων ετών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα απέκτησε ισχυρό διεθνές στίγμα, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι έχει οικοδομηθεί μια λειτουργική σχέση, χωρίς καμία υποχώρηση στα εθνικά συμφέροντα, με ταυτόχρονη δραματική μείωση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου και περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

Στην ανάλυσή του για το διεθνές περιβάλλον, ο υπουργός έκανε λόγο για μια εποχή πολέμων και κρίσης της πολυμέρειας, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση πορεύεται με συνέπεια, ισχύ και υπευθυνότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή της Ελλάδας ως εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, γεγονός που επιτρέπει στη χώρα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε πάροχο ασφάλειας για κράτη όπως η Βουλγαρία και χώρες του Κόλπου, ενώ υπενθύμισε τις στρατηγικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή άμυνα, διασφαλίζοντας ότι σε αυτήν θα συμμετέχουν μόνο χώρες που σέβονται την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα με τη διπλωματία και την άμυνα, ο υπουργός έδωσε μεγάλη έμφαση στην ήπια ισχύ της χώρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας ως συνεκτικών στοιχείων του παγκόσμιου ελληνισμού. Σημείωσε επίσης την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, όπως αυτή αποδείχθηκε από τον ασφαλή επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών από εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό στη βάση του διεθνούς δικαίου, τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στα Δυτικά Βαλκάνια και τη μεγάλη πρόκληση της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027, εκφράζοντας την περηφάνια του για την ενισχυμένη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.