Τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντηση της Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Υόρκη.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Αθήνας στην πορεία της περιοχής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει της επόμενης συνάντησης της Ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, καθώς και της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.