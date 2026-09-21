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Τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντηση της Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Υόρκη.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Αθήνας στην πορεία της περιοχής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει της επόμενης συνάντησης της Ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, καθώς και της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

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