Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τον ρόλο της Ελλάδας στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, κάνοντας λόγο για «πολύ καλή και εποικοδομητική σχέση» και για συνεργασία που βρίσκεται «στο ανώτατο δυνατό σημείο».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συνάντηση διήρκησε περίπου 50 λεπτά και διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Κατά τις ίδιες πηγές, αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ συμφωνήθηκε να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση, στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει για δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο έτος τον Αμερικανό ομόλογό του, κάνοντας λόγο για πολύ καλή και εποικοδομητική σχέση, με τακτική επικοινωνία τόσο για διμερή ζητήματα, όσο και για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκεται «στο ανώτατο δυνατό σημείο», με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, το εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Αναλυτικότερα μετά το πέρας της συνάντησης, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε:

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο, για δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο έτος. Έχουμε μία πολύ καλή, πολύ εποικοδομητική σχέση. Συνομιλούμε τακτικά, τόσο για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών, όσο βεβαίως και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Είναι ένας εξαιρετικά καλός γνώστης των περιφερειακών θεμάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

Συζητήσαμε για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο ανώτατο δυνατό σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Σε ό,τι αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο νέο δυναμικό περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση.

Σε ό, τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, συνομιλήσαμε για τα θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική -όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι.

Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά. Με όραμα για την πατρίδα μας, με σθένος και δύναμη, χωρίς ηττοπάθεια, με αυτοπεποίθηση».

Τι συζήτησαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο το εμπόριο και τις επενδύσεις, ενώ συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση συνεργειών στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διασυνδεσιμότητα και στη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως εναλλακτικής όδευσης στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπου τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Αθήνα στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Οι συνομιλίες επεκτάθηκαν σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, όπως η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία και η Υποσαχάρια Αφρική. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διεργασίες που αφορούν τη Γάζα, με τον Έλληνα υπουργό να εκφράζει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στις προσπάθειες σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης της περιοχής. Παράλληλα, συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους για την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε επίσης τον Αμερικανό ομόλογό του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών επαφών Αθήνας και Ουάσιγκτον σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει τον ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη ευρωατλαντική αρχιτεκτονική ασφάλειας.