«Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει σήμερα τη διεθνή γεωπολιτική αρένα είναι το ότι έχει χαθεί η έννοια των σταθερών. Οι σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, αλλά και συνολικά το διεθνές γεωπολιτικό σύστημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει αυτή τη στιγμή υποστεί μια πολύ μεγάλη ρήξη».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ. Ο κ.Γεραπετρίτης εξήγησε ότι η ρήξη συνίσταται αφενός στο γεγονός ότι έχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια υποβάθμιση της διεθνούς πολυμέρειας.

«Διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούσαν στην πραγματικότητα τον διάδρομο μέσα από τον οποίο μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένες λύσεις σε μεγάλα οικουμενικά προβλήματα, φαίνεται να υποχωρούν και το κενό που αφήνουν οι διεθνείς οργανισμοί – ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – ουσιαστικά καταλαμβάνεται από χώρες, οι οποίες στην πραγματικότητα έρχονται ουσιαστικά να υποκαταστήσουν αυτή την διεθνή πολυμέρεια με μια μονομερή απόφαση. Και σε αυτό το νέο περιβάλλον εμφανίζονται και χώρες, οι οποίες δεν ήταν παραδοσιακά ισχυρές» τόνισε ο κ.Γεραπετρίτης.

Ο ΥΠΕΞ σημείωσε ότι στο νέο διεθνές περιβάλλον εκείνο το οποίο υπολείπεται είναι η προβλεψιμότητα, και είπε ότι εκείνο το οποίο υφίσταται είναι η υποχρέωση όσων βρίσκονται στο τιμόνι της διπλωματίας να μπορούν να επεξεργάζονται όλα τα δυνατά σενάρια και να έχουν άμεσες λύσεις και γρήγορα αντανακλαστικά.

«Διότι είναι τέτοια η ταχύτητα των φαινομένων, είναι τέτοια η απρόβλεπτη διάσταση των γεγονότων, έτσι ώστε δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και η ικανότητα να μπορέσεις να σκεφθείς τι είναι αυτό, το οποίο μπορεί αύριο να σου ξημερώσει» είπε.

Εκτίμησε ότι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρχε ενδεχομένως μια υποτίμηση σε σχέση με την οικονομική αξία σε παγκόσμια μεγέθη του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι και οι ίδιοι οι Ιρανοί υποτίμησαν την αξία αυτού του Στενού για την παγκόσμια οικονομία. Σημείωσε ότι αυτήν τη στιγμή είναι δύσκολη η κατάκτηση ενός πλαισίου ειρηνευτικού, έστω μεταβατικού και είπε ότι σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας είναι προετοιμασμένη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά είπε:

«Το ζήτημα της βιώσιμης λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία δεν είναι ένα και μόνο ζήτημα, το οποίο ανάγεται στη δικιά μας γεωπολιτική γειτονική σχέση, έχει να κάνει προφανώς με την οικονομία. Έχει να κάνει με το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό. Έχει, όμως, να κάνει και με κάτι ακόμα.

Η κατάσταση ήρεμων νερών, όπως λέγεται την τελευταία τριετία, έδωσε στη χώρα τη δυνατότητα να μπορέσει να κερδίσει ένα έδαφος, το οποίο χάθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με μια άμυνα, η οποία ήταν απολύτως υποβαθμισμένη, με διεθνείς σχέσεις, οι οποίες είχαν υποστεί πολύ μεγάλη ρήξη και λόγω στερεοτύπων, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα στερήθηκε τα μέσα για να μπορέσει να επιβληθεί στο διεθνές περιβάλλον».

Αναφέρθηκε στις συμμαχίες της χώρας μας, οι οποίες-όπως είπε- καθιστούν την Ελλάδα στην πραγματικότητα έναν κόμβο πολιτικής ισχύος.

«Αυτήν τη στιγμή, έχουμε τη μείζονα στρατηγική εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, τη στρατηγική εταιρική σχέση με τις χώρες του Κόλπου και στρατηγική σχέση με την Ινδία. Ένα τεράστιο τόξο, το οποίο στην πραγματικότητα πολλαπλασιάζει τη δική μας γεωπολιτική ισχύ, δημιουργεί νέες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη διασυνδεσιμότητα, και ουσιαστικά καθιστά την Ελλάδα έναν ισότιμο εταίρο και συνομιλητή όλων αυτών των χωρών. Έτσι ώστε, σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα να είναι σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς σε πολύ καίριες θέσεις και να λογίζεται ότι η ίδια είναι παραγωγός και εξαγωγός ασφάλειας σε άλλες χώρες, οι οποίες παραδοσιακά ήταν είτε ισχυρότερες, είτε είχαν το βλέμμα τους στραμμένο σε άλλες ανταγωνιστικές μας χώρες» είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Ο ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και την δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Είπε ότι το 2025 είχαμε 12 επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες στόχους όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, αλλά και της Ευρώπης, όπως είναι η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Επισήμανε ότι 200 εταιρείες μέσα από αυτές τις επιχειρηματικές αποστολές, υπέγραψαν περίπου 1300 συμφωνίες διμερείς και ήδη δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες. Είπε επίσης ότι στη Λιβύη αναπτύσσονται ήδη μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις σε πολλά πεδία και στην ανατολική Λιβύη και στη δυτική Λιβύη και όλες αυτές οι δράσεις υποστηρίχθηκαν και μέσω της ενίσχυσης την οποία έχει παράσχει το ελληνικό Δημόσιο και η Enterprise Greece για συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις.

«Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας από τη δική μας πλευρά και ενθαρρύνω κι εσάς να είστε όσο πιο ενεργητικοί και τολμηροί μπορείτε για να πάρουμε όλοι μαζί τη χώρα λίγο πιο μπροστά» κατέληξε ο κ.Γεραπετρίτης απευθυνόμενος στα μέλη του ΕΒΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ