Βέβαιος για την επέκταση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο αλλά και την επέκταση των χωρικών υδάτων εμφανίστηκε στη Βουλή σήμερα Παρασκευή 16/01 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε δηλώσεις του στην Ολομέλεια είπε πως η εθνική ισχύς της χώρας έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση ανέφερε: «Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε. Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων».

Ο Υπουργός τοποθετήθηκε και για την επικείμενη συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι θέματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν στην ατζέντα και θα είναι εκτός της συζήτησης.

«Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος», τόνισε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.