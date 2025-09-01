Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, η λειτουργική σχέση με τη Λιβύη, η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, το ενδεχόμενο άμεσου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας, η διευθέτηση του νομικού καθεστώτος της Μονής Σινά, αλλά και οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στην εφημερίδα Real News της Κυριακής.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου, αλλά και με το κατά πόσο θεωρεί εφικτή, ο υπουργός, τη διατήρηση των ήρεμων νερών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε, μεταξύ άλλων ότι «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει. ‘Αλλωστε, έχουμε αποδείξει -στο πεδίο, όχι στα λόγια- με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και την προκήρυξη οικοπέδων νοτίως της Κρήτης ότι, όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις. Προφανώς τις αναμέναμε και δεν είχαμε την αυταπάτη ότι οι γείτονές μας θα αποστούν από θεωρίες που έχουν αβάσιμα αναπτύξει από δεκαετίες. Η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας διεγείρει αντανακλαστικά. Η Ελλάδα, όμως, δεν ετεροπροσδιορίζεται. Με τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει την τελευταία διετία περνούμε από το στάδιο της αντίδρασης στο πεδίο της ενεργούς δράσης, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη θέση μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Ευρώπη», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών και είπε ακόμη ότι την ίδια ώρα, έχουν έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο, χάρη σε μια δομημένη σχέση με την Τουρκία, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ουσιαστικές μας διαφορές.

Ο κ. Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες ότι η πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ είναι έτοιμη να επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας, ότι έχουν αποκατασταθεί οι δίαυλοι επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, Ανατολική και Δυτική Λιβύη, καθώς και ότι ενισχύονται διαρκώς οι διμερείς μας συναλλαγές. «Ξεκινούμε τεχνικές συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ. Οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές από τον νότιο διάδρομο έχουν μειωθεί κατά 80%», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, σχετικά.

«Τυχόν κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, μολονότι δεν το καθιστά έγκυρο και υποστατό, λόγω του ότι στερείται παντελώς νομικής βάσης, θα επιβάρυνε τις διμερείς μας σχέσεις. Όμως, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί», είπε ο ΥΠΕΞ και ζήτησε να μην κάνουν πάνω σε σοβαρά θέματα, κάποιοι,εύπεπτη αντιπολίτευση.

Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, ζητήθηκε από τον υπουργό απάντηση στις επικρίσεις που δέχεται η χώρα μας εξαιτίας της στρατηγικής σχέσης της με το Ισραήλ, αλλά και αν επίκειται η αναγνώριση από τη χώρα μας ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε: «Εμμένουμε στην παύση των εχθροπραξιών και την άμεση και άνευ όρων επιστροφή των ομήρων και στηρίζουμε σταθερά τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο κράτος και του Ισραήλ για ασφάλεια στην περιοχή. Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ.»

Για το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού, μετά τις συζητήσεις του Ιουλίου στον ΟΗΕ, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ικανοποιημένος και υπερήφανος για το γεγονός επενεκκίνησαν οι άτυπες συζητήσεις, μετά από επτά χρόνια ακινησίας. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη μίας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Κυπριακό συνιστά κορυφαία εθνική προτεραιότητα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επανένωση της Μεγαλονήσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επόμενη ενότητα της συνέντευξης ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο ο δημοσιογράφος ζήτησε την εκτίμηση του Έλληνα ΥΠΕΞ, για το ενδεχόμενο τερματισμού του, σύντομα, εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων.

Ο κ. Γεραπετρίτης, απάντησε πως, παρότι σημειώνεται διπλωματική κινητικότητα, δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να μιλάμε για βιώσιμη ειρήνη στο εγγύς μέλλον. «Καμία συζήτηση δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει την ίδια την Ουκρανία διότι, δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι μιλάμε για έναν επιθετικό πόλεμο ο οποίος συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε, επιδίωξη θα πρέπει να είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του αμυνομένου».

Και κατέληξε: «θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στα διεθνή φόρα και να είμαστε ενεργά παρόντες με ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, όμως δεν υπάρχει πρόθεση να συμμετέχουμε στρατιωτικά στις εγγυήσεις ασφαλείας.»

Ο ΥΠΕΞ ερωτήθηκε ακόμη, με αφορμή την αναταραχή στη Μονή Σινά, τα προηγούμενα 24ωρα, πόσο κοντά είμαστε σε μία συμφωνία για τη διευθέτηση του νομικού καθεστώτος της Μονής, μετά και τη συνάντηση στην Αθήνα, στις αρχές Αυγούστου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Απάντησε ξεκαθαρίζοντας: «Δεν έχουμε εμπλοκή στα εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα της Μονής, τα οποία παρακολουθούμε στενά. Ενέχουν, βεβαίως, τον κίνδυνο περαιτέρω περιπλοκής μιας υπόθεσης που προσπαθούμε να διαχειριστούμε, σε συνεργασία με τις αρχές της Αιγύπτου. Το ζήτημα είναι σύνθετο, δεδομένου ότι σε 15 αιώνες λειτουργίας της Μονής δεν έχει υπάρξει νομική ρύθμιση που να τη διασφαλίζει», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ξεκαθάρισε, ότι «η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει χαρακτήρα στρατηγικό που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Για τον λόγο αυτό οι δίαυλοί μας διατρέχουν κυβέρνηση και Βουλή σε όλα τα επίπεδα. Ήμουν ένας από τους πρώτους Υπουργούς Εξωτερικών που συναντήθηκαν με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, λίγες μόλις εβδομάδες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του και η σχέση μας είναι εξαιρετική», κατέληξε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.