Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, τοποθετήθηκε απόψε κατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνδιάσκεψης του Κόμματος για την Δυτική Ελλάδα.

Όπως τόνισε, μιλώντας σήμερα το απόγευμα, «σκοπός της συνδιάσκεψης είναι να τεθούν θέματα και να λυθούν ζητήματα, ώστε να μπορεί η Δυτική Ελλάδα να γνωρίζει ότι με το ΠΑΣΟΚ έχει προοπτική, να γνωρίζει ότι με το ΠΑΣΟΚ τα μεγάλα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν σε ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό επίπεδο», και συνέχισε:

«Σήμερα θα τεθούν μια σειρά από θέματα, όπως αυτά της ανάπτυξης, της Υγείας και της Παιδείας, θέματα τα οποία αφορούν την πρωτογενή παραγωγή και τον Τουρισμό, όλα αυτά δηλαδή τα οποία μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα της Δυτικής Ελλάδας και να βοηθήσουν, ώστε να νιώσει κάθε παιδί ότι εδώ είναι ένας τόπος που μπορεί να κάνει πράξει το όνειρά του και τις επιθυμίες του».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με αυτό το οπλοστάσιο στα χέρια μας, μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς θα αλλάξει η ζωή του με μία Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός, ότι όσο πιο πρακτικοί γίνουμε στο να περιγράψουμε τι είναι αυτό το οποίο θα είναι το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι στο να μπορούμε να συγκεντρώσουμε ψήφους».

Στην συνέχεια, ο Παύλος Γερουλάνος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της Παιδείας, λέγοντας αρχικά ότι «το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ελλάδα είναι σκληρά μονολιθικό, διότι απορρίπτει περισσότερο, από ό,τι προσκαλεί παιδιά να πετύχουν μέσα σε αυτό, και ταυτόχρονα είναι αρκετά επικίνδυνο για ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν να μαθαίνουν με τον τρόπο το οποίο αυτό διδάσκει».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κυβέρνηση της ΝΔ, σημειώνοντας ότι «τα διλήμματα τα οποία βάζει, είναι ψευτοδιλήμματα και προσπαθεί να μας βάλει σε μία συζήτηση που την βολεύει, αντί να μας βάλει σε μία συζήτηση, η οποία είναι σημαντική για την κοινωνία».

Επίσης, είπε «ότι στα ξένα Πανεπιστήμια που ήμουν, ήλθα σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα, τα οποία δεν είχαν απολύτως τίποτα να ζηλέψουν από οποιονδήποτε δεν είχε εκπαιδευτεί εδώ» και πρόσθεσε: «Ήταν εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, το οποίο δείχνει ότι το πρόβλημα της Ελληνικής Παιδείας δεν είναι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια, διότι χωρίς αυτές θα χάνουμε παιδιά, τα οποία δεν θα φτάνουν ποτέ στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. ‘Αρα εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, αξίζει να αλλάξουμε την ατζέντα, αξίζει να βάλουμε άλλα διλήμματα μέσα, να πούμε δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα τόσο δυνατό, ώστε να δίνει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να προχωρήσει μπροστά. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένα προοδευτικό, δημοκρατικό, ριζοσπαστικό, μεταρρυθμιστικό Κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ. Και ο λόγος που ξέρω ότι μπορούμε να το κάνουμε, είναι διότι εμείς το έχουμε ξανακάνει».

Σε αυτό το σημείο, ο Παύλος Γερουλάνος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην θητεία του Γιώργου Παπανδρέου, ως Υπουργού Παιδείας επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, λέγοντας:

«Ο Γιώργος Παπανδρέου τα έβαλε με το κατεστημένο στην Ελληνική Παιδεία και άνοιξε το δρόμο για εναλλακτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης. Σήμερα, τα δικά μου δυσλεξικά παιδιά μπορούν να έχουν μία διαφορετική μοίρα από αυτή που είχα εγώ. Πολλά ελληνόπουλα, όπως και εμείς οι γονείς τους, του χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη, ακριβώς γιατί άλλαξε τα πράγματα από εκεί που ήταν».

Πηγή: ΑΠΕ