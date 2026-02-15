«Το δίλημμα των Εκλογών είναι: «Πάμε μπροστά με το ΠΑΣΟΚ; Ή μένουμε πίσω με τη Νέα Δημοκρατία;», υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος στην ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε πως «η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που αλλάζει τα πάντα. Μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική, που στοχεύει σε μια δίκαιη κοινωνία όπου προστατεύονται βασικά μας δικαιώματα και η καθεμιά και ο καθένας μας θα έχουμε τα εφόδια, να σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε το μέλλον μας, όπως εμείς θέλουμε να το ορίσουμε. Τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά».

Μιλώντας για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, ο κ. Γερουλάνος είπε πως η χώρα «έχει μια κυβέρνηση καθηλωμένη από φόβο» και τόνισε πως «οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι, πρωτίστως εδώ μέσα, ότι είτε σε έξι, είτε σε δώδεκα μήνες θα βρεθούμε, αντιμέτωποι και με μια μοναδική ευκαιρία ως ΠΑΣΟΚ, να προσφέρουμε στην Ελληνική κοινωνία αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη: Την πολιτική αλλαγή μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία, την οικονομία, και το κράτος απέναντι σε μια καταστροφική στασιμότητα.

Πρότεινε τρεις μεγάλες αλλαγές στο κόμμα:

«Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι πολιτική. Έχουμε ένα δυνατό πρόγραμμα.

Ένα πρόγραμμα, που αντίθετα με τα προγράμματα όλων των άλλων κομμάτων, δεν βάζει μόνο οικονομικούς στόχους. Βάζει και κοινωνικούς και διοικητικούς στόχους για την πατρίδα μας.

Εξαιρετικά σημαντικό. Παραμένει όμως ευάλωτο στην πολυφωνία. Είναι λογικό. Μέσα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

Αν θέλουμε να βγούμε ενωμένοι και μαχητικοί πρέπει να τα κλείσουμε όλα στο Συνέδριο.

Δημοκρατικά. Και η μειοψηφία να ακολουθήσει τον δρόμο της πλειοψηφίας.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι οργανωτική. Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην κοινωνία και να εντάξουμε στις τάξεις μας εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις συλλογικότητες και τους εκπροσώπους τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους Συνεταιρισμούς, στα Επιμελητήρια και τον συνδικαλισμό, που αυτόν τον καιρό υποφέρει.

Η τρίτη πρόκληση είναι επικοινωνιακή. Εδώ θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτές τις θέσεις θα τις υποστηρίξουμε με μια ηγετική ομάδα συντεταγμένη που αύριο θα τις κάνει πράξη.

Με μηνύματα που θα είναι καθαρά και θα περιγράφουν σε κάθε κοινωνική ομάδα πως το όραμά μας, οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας αφορούν την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα.

«Καθαρές θέσεις. Διακριτή ηγετική ομάδα. Προεκλογική εκστρατεία πόρτα πόρτα», ανέφερε και πρόσθεσε πως πρέπει να πείσουμε ότι τη σχέση του πολίτη που θέλουμε στην εξουσία την υιοθετούμε πρώτα στο κόμμα. Σε όλα τα επίπεδα».