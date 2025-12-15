Το ενδεχόμενο να μπει στη πολιτική έθιξε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξη που έδωσε στο Kontra Channel.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κα. Καρυστιανού κάνει αναφορά για ένα νέο κίνημα που θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο. Πριν από ένα μήνα είχε δώσει συνέντευξη στη «Ζούγκλα» και τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, όπου και είχε πει ότι «έχω δηλώσει ότι το κόμμα, επειδή μου θυμίζει ακριβώς το παλιό πολιτικό σύστημα, είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά. Ίσα-ίσα με απωθεί κιόλας. Από εκεί και πέρα, όμως, είναι συγκινητική αυτή η μεγαλειώδης πολιτική αντίδραση της οποίας αποτελώ κομμάτι της (…)».

Τότε είχε παραδεχτεί πως η ενασχόλησή της με τα κοινά αποτελεί πλέον καθήκον και υποχρέωσή της, ώστε να συμβάλει στην αποκατάσταση ενός Κράτους Δικαίου, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και στην διαμόρφωση θεσμών που θα είναι απόλυτα σεβαστοί από τους πολίτες.

Μιλώντας στο Kontra Channel, τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή του πολιτικού συστήματος και διευκρίνισε:

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».

Ακόμα, ισχυρίστηκε ότι το κίνημα θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, την ψυχή να αλλάξουν την κοινωνία.

«Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

Τέλος, ρωτήθηκε αν πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος η προσπάθειά της με σκοπό να κατέβει στις εκλογές και είπε:

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει. Και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός».

Δείτε το σχετικό βίντεο: