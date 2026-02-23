Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον Επίτροπο Προϋπολογισμού κ. Piotr Serafin, ζητά άμεση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη Λήμνο που υπέστη σοβαρές καταστροφές από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που χτύπησαν το νησί, τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει στον Επίτροπο ότι επανειλημμένα έχει αναδείξει τη δυσμενή θέση των ελληνικών νησιών τα οποία, κατά τους χειμερινούς μήνες, δοκιμάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Γ. Αυτιάς επικαλούμενος την επιστολή της Δημάρχου της Λήμνου, τονίζει ότι η πρόσφατη φυσική καταστροφή δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των περιουσιών τους, ενώ οι βασικές υποδομές του νησιού υπολειτουργούν.

Η Επιστολή είναι η εξής:

Αγαπητέ κ. Επίτροπε Piotr Serafin,

Επανειλημμένα σας έχω αναφέρει με επιστολές μου, αλλά και προφορικά, τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νησιά, τα οποία κατά τους χειμερινούς μήνες εκτίθενται σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Μια τεράστια φυσική καταστροφή χτύπησε ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αιγαίου, τη Λήμνο, τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Κύριε Επίτροπε,

Η Δήμαρχος του Νησιού κα Ελεονώρα Γεώργα τονίζει στην απολύτως εμπεριστατωμένη επιστολή της, ότι «Η νέα αυτή φυσική καταστροφή έχει δημιουργήσει συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των περιουσιών, τη λειτουργία των βασικών υποδομών και τη συνολική κοινωνικοοικονομική συνοχή του νησιού».

• Εκτεταμένες καταστροφές σε εσωτερικά δίκτυα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με καθιζήσεις, καταρρεύσεις τμημάτων οδοστρώματος, διαβρώσεις, πτώσεις τοιχίων και γεφυριού και αποκλεισμούς οδικών αξόνων.

• Το μεγαλύτερο τμήμα του αγροτικού οδικού δικτύου έχει καταστεί μη προσπελάσιμο, παρεμποδίζοντας την αγροτική δραστηριότητα και την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

• Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς καλλιέργειες.

• Πλημμύρισαν κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και καταστήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εμπορεύματα.

• Δημόσιες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα να είναι επισφαλής η άμεση λειτουργία τους.

• Δίκτυα ύδρευσης και ομβρίων υδάτων έχουν υποστεί βλάβες.

Κατόπιν αυτών, κ. Επίτροπε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ζητώ την άμεση διάθεση πόρων για τη Λήμνο, ώστε να δρομολογηθεί η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφει η Δήμαρχος του νησιού και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόληψης για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Με τιμή,

Γιώργος Αυτιάς

Έλληνας Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ