Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου ανέλαβε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς. Με την ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, απέστειλε επίσημη επιστολή στον Επίτροπο Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, καταθέτοντας μια συγκεκριμένη πρόταση: τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χρηματοδοτικής Καθοδήγησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η οποία θα λειτουργεί σε επίπεδο κρατών-μελών και περιφερειών της ΕΕ.

Το «αντίδοτο» στην πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατία

Σύμφωνα με τον κ. Αυτιά, το μεγαλύτερο αγκάθι για τους επιχειρηματίες σήμερα δεν είναι η έλλειψη πόρων, αλλά τα εμπόδια που συναντούν στην προσπάθειά τους να τους διεκδικήσουν. Το δαίδαλο των κανονισμών, η έντονη γραφειοκρατία και η έλλειψη εξειδικευμένης πληροφόρησης στερούν από χιλιάδες επιχειρήσεις τα χρήματα που δικαιούνται.

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για:

Δραστική απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων.

Μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Παροχή έγκυρης και προσωποποιημένης ενημέρωσης για τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι ΜμΕ ως ο «πνεύμονας» της ελληνικής οικονομίας

Στο κείμενο της επιστολής του, ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντάς τις ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά για την Ελλάδα, όπου δραστηριοποιούνται περίπου 700.000 ΜμΕ, η συμβολή τους είναι καθοριστική για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της περιφέρειας και την κοινωνική συνοχή.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες. Αν σβήσει η μικρομεσαία επιχείρηση από τον ευρωπαϊκό χάρτη, θα σβήσει και η ευρωπαϊκή οικονομία», προειδοποιεί χαρακτηριστικά ο κ. Αυτιάς.

Στόχος η μέγιστη απορρόφηση των κονδυλίων

Η δημιουργία του νέου αυτού ευρωπαϊκού οργάνου καθοδήγησης δεν θα αποτελέσει απλώς ένα υποστηρικτικό μέτρο, αλλά μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ταμεία και την πραγματική αγορά. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα αξιοποιούνται στο έπακρο και θα καταλήγουν εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, προσφέροντας ουσιαστική «ανάσα» στον καθημερινό αγώνα του μικρομεσαίου επιχειρηματία.