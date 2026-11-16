Σε κλοιό κρίσιμων μετώπων συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα (16/11), το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στην κορυφή των συζητήσεων βρίσκονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργός ευρωπαϊκή συμμετοχή στις ειρηνευτικές προσπάθειες, καθώς και η «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον ρόλο της Συρίας και του Ιράν.

Στις εργασίες λαμβάνει μέρος ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προσερχόμενος έστειλε σαφές μήνυμα για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία παρεμπόδιση έναντι του Διεθνούς Δικαίου.

Η ατζέντα του Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών εξετάζουν τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:

Στήριξη της Ουκρανίας και ειρηνευτική διαδικασία: Βασικός άξονας είναι η συνέχιση της στρατιωτικής και πολιτικής ενίσχυσης του Κιέβου ενόψει του χειμώνα, η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας κατά της ΕΕ και των κρατών-μελών της, καθώς και ο ρόλος της Ένωσης στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Όπως τόνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να προσέλθει η Ρωσία στο τραπέζι των συνομιλιών με πραγματική πρόθεση για ειρήνη.

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι τίθενται η κατάσταση στη Συρία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη της πολιτικής μετάβασης στη χώρα, καθώς και οι εξελίξεις στο Ιράν στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την περιοχή.

Διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα: Μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα συμμετάσχουν στη δεύτερη συνάντηση για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων χωρών όπως η Τουρκία, από την πλευρά της οποίας αναμένεται ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, η Ουκρανία και η Μολδαβία.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

Προσερχόμενος στις εργασίες του Συμβουλίου, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε αναλυτικά:

«Οι πόλεμοι οι οποίοι μαίνονται στην Ουκρανία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή καλούν για μια πολύ πιο ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κύρος και την αξιοπιστία την οποία διαθέτει, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τις απαρέγκλιτες αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών. Ειδικά για τη Συρία, η Ελλάδα στέκεται αρωγός. Θα πρέπει, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων να είναι κατά βάση συριακής ιδιοκτησίας, να αποκλείει οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, να είναι συμπεριληπτικό και να έχει στον ιστό του κατά βάση όλους τους πληθυσμούς, τους εθνοτικούς αλλά και τους θρησκευτικούς.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, από τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ανατολική Εταιρική Σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνδεσιμότητα αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά, αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο με τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά επίσης και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας-Κύπρου και Ελλάδας-Αιγύπτου. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ στο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Επαναφέρω το ζήτημα που η Ελλάδα έθεσε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε σχέση με την ανάγκη μιας παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας. Μια εκεχειρία η οποία θα στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ασφάλεια των ναυτικών, στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η θαλάσσια ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς έναν όρο για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη, έτσι ώστε να υπάρξει ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και, εντέλει, ευημερία των λαών».