«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο υφυπουργός δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή του αυτές τις ημέρες, μετά το ανεύρυσμα εγκεφάλου που έπαθε την Τετάρτη (15/04) κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή και ελεγχόμενη, ενώ ο Γιώργος Μυλωνάκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ακόμη, σημειώνεται πως η νοσηλεία του θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες, οι οποίες κρίνονται κρίσιμες και έπειτα θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του.

Η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος στον εγκέφαλο, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης που έκανε και την επέμβαση δήλωσε πως «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες».