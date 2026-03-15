Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα, την ώρα που η Αθήνα βρίσκεται σε διαρκείς διπλωματικές επαφές, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα μεγάλο αριθμό ελληνόκτητων πλοίων.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογράμμισε ότι η κατάσταση απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και άμεση ετοιμότητα από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στον Περσικό Κόλπο πλέουν 35 πλοία υπό ελληνική σημαία, ενώ συνολικά στην ευρύτερη περιοχή-Ομάν, Στενά του Ορμούζ και Περσικός Κόλπος-βρίσκονται 178 πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Στα δέκα πλοία με ελληνική σημαία που κινούνται στον Περσικό Κόλπο υπηρετούν 90 Έλληνες ναυτικοί, ενώ ακόμη 70 εργάζονται σε ξένα κρουαζιερόπλοια.

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τη ναυτιλιακή κοινότητα, εκδίδουμε οδηγίες προς τα πλοία και τις εταιρείες και παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις», σημείωσε ο κ. Γκίκας, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα έχει ευθύνη για τα πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία.

Αναφερόμενος στους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στα πλοία της περιοχής, εξήγησε ότι απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Σε έκτακτες συνθήκες μπορούν να ζητήσουν αποχώρηση, ωστόσο κάτι τέτοιο συνεπάγεται απώλεια της θέσης τους, γεγονός που εξηγεί γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα επαναπατρισμού.

Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται παράλληλα σε επικοινωνία με τις διπλωματικές αρχές, ώστε, εφόσον προκύψει ανάγκη, να ενεργοποιηθεί η διαδικασία που εφαρμόστηκε πρόσφατα για τον επαναπατρισμό 150 Ελλήνων επιβατών από κρουαζιερόπλοια.

Παράλληλα, ο υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι το Σάββατο 14/3, σημειώθηκε επίθεση σε ελληνικό πλοίο στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας, εξέλιξη που εντείνει το κλίμα ανησυχίας σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνοδείας εμπορικών πλοίων, ο κ. Γκίκας ξεκαθάρισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή η συνοδεία τους από πολεμικά πλοία, καθώς καμία χώρα δεν επιθυμεί να εμπλακεί στρατιωτικά.

Όπως σημείωσε, τα Στενά του Ορμούζ παρουσιάζουν διαφορετικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά σε σχέση με την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει σε σχετική αποστολή μόνο εφόσον το επίπεδο κινδύνου ήταν χαμηλό.

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, σημαντικός αριθμός πλοίων έχει ήδη περιορίσει ή διακόψει τη διέλευσή του από την περιοχή, με τις οικονομικές συνέπειες να είναι αισθητές.