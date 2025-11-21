«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στο υπουργείο Πολιτισμού», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο X.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν ‘όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!», προσέθεσε.

Δείτε την ανάρτηση:

I had a wonderful introductory meeting with Greek Minister of Culture Lina Mendoni today at @cultureGR . I’m inspired by Greece’s global cultural leadership as the birthplace of democracy. I look forward to deepening our cultural exchanges ahead of America’s 250th birthday… pic.twitter.com/lQYrVZE5Ct — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 21, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ