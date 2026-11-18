Στον μικροσκόπιο του αμερικανικού Κογκρέσου τίθεται η περίοδος κατά την οποία η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπηρέτησε ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, ανοίγει διαδικασία διερεύνησης γύρω από τα πεπραγμένα της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας και δεοντολογίας.

Το βασικό αντικείμενο της έρευνας εστιάζει στη φύση των σχέσεων που ανέπτυξε η πρώην πρέσβης κατά την παραμονή της στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν αναφορές που κάνουν λόγο για παροχή δώρων και εξυπηρετήσεων προς το πρόσωπό της από Έλληνες επιχειρηματίες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα ως προς τα όρια των επαφών της με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου.

Την υπόθεση αναδεικνύουν οι βαρύτατες αιτιάσεις που διατυπώνει εναντίον της ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία. Όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός πολιτικός, η πρώην επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα φέρεται να αξιοποίησε τη θεσμική και κυβερνητική της ιδιότητα με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους, στοιχείο που αποτελεί και τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής διερεύνησης.

Πιο συγκεκριμένα ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου επιστολή στην πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ζητώντας τη διατήρηση όλων των εγγράφων και επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θητεία της.

Ειδικότερα στην τρισέλιδη επιστολή του, ο Γκαρσία υποστηρίζει ότι «υπάρχουν ενδείξεις πως η Γκίλφοϊλ αξιοποίησε την κυβερνητική της θέση για να αποδέχεται πολυτελή δώρα από ξένους παράγοντες και να ζητά εξυπηρετήσεις από ιδιώτες, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την επιρροή της στην κυβέρνηση Τραμπ».

Σύμφωνα με την επιστολή, «η Γκίλφοϊλ φέρεται να καυχήθηκε για τις διασυνδέσεις της με δύο εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της».

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί επικαλούνται δημοσιεύματα της Wall Street Journal τα οποία αναφέρουν πως η Πρέσβης ανέπτυξε στενή συνεργασία με τους εξής:

Με τον Νικόλα Τσάκο, ‘Ελληνα εφοπλιστή και επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας Tsakos Energy Navigation (TEN).

(Σύμφωνα με την επιστολή του Ρόμπερτ Γκαρσία και το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να αποδέχθηκε ως δώρο πολυτελή διαμονή μίας εβδομάδας στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού το 2026, όπου ταξίδεψε μαζί του για να παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας της συζύγου του. Επιπλέον, σε ηχητικό απόσπασμα από το Νταβός που επικαλείται η εφημερίδα, η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι πέρασε μαζί του τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στο ελβετικό θέρετρο Γκστάαντ).

Με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλο του κατασκευαστικού και ενεργειακού ομίλου AKTOR (AKTOR Group).

(Σύμφωνα με τις επιστολές του Γκαρσία και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ταξίδεψε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας (Ιανουάριος 2026) με ιδιωτικό τζετ που διέθεσε ο Εξάρχου. Παράλληλα, ο Δημοκρατικός βουλευτής ζητά όλα τα σχετικά αρχεία και τις επικοινωνίες που αφορούν την προώθηση εμπορικών συμφωνιών του ομίλου AKTOR σε κυβερνήσεις των Βαλκανίων).

Με τον Χρήστο Μαραφάτσο, Ελληνοαμερικανό λομπίστα που εκπροσωπούσε τον όμιλο AKTOR.

(Αν και δεν περιλαμβάνεται στους «δύο εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες» που φέρονται να χρηματοδότησαν τα ταξίδια της, κατονομάζεται ρητά στις επιστολές του Ρόμπερτ Γκαρσία και στο ρεπορτάζ της Wall Street Journal (25 Σεπτεμβρίου 2026) ως στενός συνεργάτης της Γκίλφοϊλ, τον οποίο η ίδια φέρεται να συμπεριλάμβανε σε επαφές της στην Ευρώπη ενώ πίεζε βαλκανικές κυβερνήσεις να αναθέσουν έργα στον όμιλο AKTOR).

Επίσης στην επιστολή, γίνεται λόγος για πιέσεις σε κυβερνήσεις των Βαλκανίων για έργα, παρά την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων υπόθεση που προηγείται της επικύρωσης του διορισμού της από τη Γερουσία. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και την προοπτική μελλοντικού οικονομικού οφέλους έως ενός εκατομμυρίου δολαρίων.