Ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Χ έκανε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Στην ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημειώνει ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υψηλούς στόχους και τους επιτυγχάνουμε».

«Στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας μου στην Ελλάδα, έχουμε οδηγήσει τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας σε νέα ιστορικά ύψη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή» τονίζει επίσης η Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Παράλληλα, στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Αμερικανίδα αξιωματούχος χαρακτηρίζει τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία τη μεγαλύτερη τιμή στη ζωή της και δηλώνει γεμάτη ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο «φίλος» της πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και «για την απίστευτη υποδοχή που μου επιφύλαξε ο ελληνικός λαός από την άφιξή μου και τις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Κ. Γκιλφόιλ αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας:

«Σπάσαμε ρεκόρ στη συνεργασία για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία περιελάμβανε τη μεγαλύτερη επίσημη αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων δύο υπουργών, των αγαπητών μου φίλων, του υπουργού Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Κρις Ράιτ.

»Στην P-tech, υπογράψαμε την πρώτη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία που μας συνδέει με τους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες.

»Χαιρετίζω επίσης δύο σημαντικά ορόσημα στον τομέα της ενέργειας: τη συνεργασία της ExxonMobil με την Helleniq και την Energean για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση σε 40 χρόνια, και την Chevron – Helleniq Energy, που κέρδισε τον διαγωνισμό για έρευνα σε υπεράκτια τεμάχια εξερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων δύο κοντά στην Κρήτη.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα υπέγραψαν μια πρωτοποριακή δήλωση οικονομικής ασφάλειας, δεσμεύμενες να συνεργαστούν καθώς εξερευνούμε νέους τεχνολογικούς ορίζοντες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

»Και το περασμένο φθινόπωρο, συμμετείχα μαζί με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον πρόεδρο Ζελένσκι στην ιστορική υπογραφή μιας συμφωνίας που θα φέρει την αμερικανική ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη».

Στη συνέχεια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρεται στην ελληνική φιλοξενία, λέγοντας:

«Από τις πρώτες στιγμές της παραμονής μου στην Ελλάδα, ένιωσα την φιλοξενία για την οποία είναι φημισμένη η Ελλάδα, από τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας κάτω από την Ακρόπολη μέχρι την εμπειρία της πνευματικότητας της Θεσσαλονίκης στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Αυτές οι πρώτες 100 ημέρες μου έχουν ήδη χαρίσει αναμνήσεις που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».

Υπενθυμίζει ότι το 2026 είναι μια πολύ ξεχωριστή χρονιά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς γιορτάζει τη 250η επέτειος της ανεξαρτησίας της.

«Με οδηγό την αισιοδοξία και ένα κοινό σκοπό, οι δύο μεγάλες χώρες μας να συνεχίσουν να συνεργάζονται για να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας, να φέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή και τους λαούς μας πιο κοντά» καταλήγει η Αμερικανίδα πρέσβειρα.