Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε την Τετάρτη τη βαθύτατη θλίψη της για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ αναφέρει: «Η καρδιά μου είναι με τον λαό της Ελλάδας σήμερα μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν θαρραλέα μάχη με τις φλόγες κοντά στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.

Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου προς τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, και ολόκληρο το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα.

Τιμούμε το απαράμιλλο θάρρος όσων καθημερινά εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους καθώς και εκατομμύρια ταξιδιώτες από την Αμερική και όλον τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα».