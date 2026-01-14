«Καλωσορίζω στην Ελλάδα τον φίλο μου, Δρ. Στίβεν Μιράν (Stephen Miran), έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος», ανέφερε στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα — ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», πρόσθεσε.