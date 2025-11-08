Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Στη συμφωνία Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών για τα ενεργειακά που υπογράφηκε χθες Παρασκευή 7 Νοεμβρίου αναφέρεται σε ανάρτησή της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Multiple deals made, multiple MOUs signed: Great things are happening between the 🇺🇸 and 🇬🇷 today that will make both our nations safer and more prosperous. And we’re just getting started! https://t.co/IgyWLCk8yR — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 7, 2025

«Πολλαπλές συμφωνίες, πολλαπλά μνημόνια συνεργασίας: Σήμερα συμβαίνουν σπουδαία πράγματα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας που θα κάνουν τις δύο χώρες μας πιο ασφαλείς και πιο ευημερούσες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή!», έγραψε η κα. Γκιλφόιλ.

Σε έτερη ανάρτηση της η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρει:

Today, I joined my dear friend @State_E Jacob Helberg and Greek Deputy Foreign Minister @htheoharis to sign the historic U.S.-Greece Economic Security Declaration to ensure that our supply chains — and ultimately the economies that sustain our communities — are safe and secure… pic.twitter.com/aMo8CNTZVY — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 7, 2025

«Σήμερα, μαζί με τον αγαπητό μου φίλο Τζέικομπ Χέλμπεργκ, και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Χάρη Θεοχάρη, υπογράψαμε την ιστορική Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας, με στόχο να διασφαλίσουμε ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες μας — και, τελικά, οι οικονομίες που στηρίζουν τις κοινότητές μας — είναι ασφαλείς και προστατευμένες, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον», έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης.

Δύο μέρες νωρίτερα στις 5 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήριζε «λαμπρό το μέλλον για ΗΠΑ και Ελλάδα», ενόψει των υπογραφών της συμφωνίας για τα ενεργειακά.

I am delighted to welcome Secretary of Energy Chris Wright @SecretaryWright and Secretary of the Interior Doug Burgum @SecretaryBurgum to Greece for this year’s P-TEC conference! We had a great meeting with @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis where we discussed opportunities to… pic.twitter.com/aztx0djrtB — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 5, 2025

«Είχα την τιμή να καλωσορίσω τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπούργκουμ και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας στην Ελλάδα για τη φετινή Διάσκεψη P-TEC.

Πραγματοποιήσαμε μια παραγωγική συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία συζητήσαμε τις ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την κοινή οικονομική ευημερία.

Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες. Το μέλλον είναι λαμπρό για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», επισήμαινε στην ανάρτηση της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

