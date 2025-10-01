«Θολά» σημεία καταγράφονται στη δήλωση πόθεν έσχες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, τα οποία χρήζουν επαρκών εξηγήσεων.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης για την χρήση του 2023 δηλώνει εισόδημα 614.884 εκ των οποίων οι 580.000 στην κατηγορία «ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδ., εφάπάξ κλπ».

Το σημαντικό ποσό των 580.000 ευρώ που δηλώνεται στον πίνακα των εισοδημάτων που δηλώνει ο πρώην υπουργός δεν διευκρινίζεται πόθεν προέκυψε, επιβεβαιώνοντας αυτό που για χρόνια επισημαίνεται ως προς τα κενά των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή μαθαίνουμε για το έσχες αλλά όχι για το πόθεν.

Η απάντηση Αυγενάκη

Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος εκ των υστέρων, με ανάρτηση του στο Χ, το δικαιολόγησε ως εξής:

«Η αγοραπωλησία του ακινήτου έγινε στις 30/10/2023. Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, στο Ε9 του 2024 δηλώνονται μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από 01/01/2023 και μετά. Όπως και το έπραξα. Το «πόθεν έσχες» αντλεί στοιχεία από το Ε9 του φορολογικού έτους που γίνεται η δήλωση.

Είναι απολύτως λογικό, λοιπόν, να εμφανίζεται το ακίνητο, σε αντίθεση με τις δανειακές υποχρεώσεις που αποπληρώθηκαν από το τίμημα της πώλησης και για καθαρά τυπικούς λόγους δεν εμφανίζονται. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των προηγούμενων ετών και να διαπιστώσει ότι αναφέρονται κανονικά».

Τα δάνεια

Επίσης, το ενδιαφέρον προσέλκυσε και το σκέλος των δανειακών υποχρεώσεων του πρώην υπουργού.

Στη χρήση του 2023 εμφανίζει υπόλοιπο δανειακών οφειλών 356.743 ευρώ.

Στην προηγούμενη χρήση (2022) δήλωνε στην κατηγορία δανειακές υποχρεώσεις υπόλοιπο οφειλών 1.014.123 ευρώ.

Προκύπτει μια διαφορά 657.380 ευρώ η οποία δεν διευκρινίζεται, κάτι που θα πρέπει να συμπεριλάβει ο Λευτέρης Αυγενάκης στις εξηγήσεις που δίνει για το πόθεν έσχες του.