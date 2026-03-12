Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και εξάπλωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, τόνισε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λένα Ζωχιού, κατά τη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η Ελληνική Πρεσβεία στην Τεχεράνη μετεγκαθίσταται για λόγους ασφαλείας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και η κα. Ζωχίου προσέθεσε στη δήλωσή της ότι «τόσο ο Πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης όσο και ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης επικοινώνησαν με τους εταίρους μας στην περιοχή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες του Κόλπου, και επισήμαναν την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας, του σεβασμού διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ιράν, καθώς ο αριθμός που διαμένει εκεί είναι πολύ μικρός, και αφορά κυρίως μέλη οικογενειών και προσωπικό της διπλωματικής αποστολής.

Οι λεπτομέρειες της μετεγκατάστασης δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.